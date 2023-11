Il Lumezzane mette nei guai la Pro Patria. La squadra di Franzini punta l’Arzignano

LUMEZZANE (Brescia)

Il Lumezzane si è messo alla spalle l’ottobre nero (un pareggio e cinque sconfitte) che lo ha fatto precipitare in zona play out. La vittoria in casa della Pro Patria è stata preziosa sia perché ha riportato i valgobbini fuori della zona rossa della classifica, sia perché ha consolidato la panchina di Franzini, indebolita dalla serie negativa. Adesso i rossoblù possono guardare con maggiore serenità all’incontro di domani per il secondo turno di Coppa Italia, quando ospiteranno l’Arzignano decisi a proseguire il loro cammino.

Lu.Ma.