Il luminare Aldo Salvi "I colpi di calore? Rarissimi Quel Codice non ha senso"

"Nella mia attività professionale di 40 anni nell’emergenza ricordo di averne visto non più di 2-3 casi di colpi di calore. A livello nazionale, infatti, si stima un’incidenza di 10 casi per milione di abitanti ogni anno. Ho visto invece all’opposto tante e gravi forme di ipotermia, cioè danni da temperature esterne troppo basse". Così Aldo Salvi, fino all’anno scorso primario del pronto soccorso e della medicina d’urgenza a Torrette e autentico luminare del settore sanitario. Salvi smonta il concetto dei colpi di calore e l’allarmismo che si fa attorno a questi episodi, cercando di correggere il tiro. Il medico anconetano fa prima i complimenti al governo e poi gli lancia una frecciata importante: "Mi sono rallegrato quando il Ministero il 12 luglio ha emanato il decalogo per difendersi dal caldo – spiega Aldo Salvi – un bel opuscolo particolarmente curato nei colori che invogliano alla lettura, che illustra in modo semplice le 10 regole a cui attenersi. Infatti dal caldo ci si può difendere e se le attenzioni sono rispettate i rischi di eventi patologici si riducono significativamente. È lodevole anche l’iniziativa dei Medici di Medicina Generale di diffondere l’opuscolo mediante il canale della ricetta dematerializzata. Non riesco però a capire bene cosa significa il ‘codice calore’ divulgato con nota ministeriale del 17 luglio scorso e che ha dominato la stampa nei giorni scorsi. Soprattutto se pensiamo ai pronto soccorso. I codici stabiliscono la priorità di accesso alle cure in aree assistenziali sempre più affollate e sono la garanzia che chi è a maggior rischio venga assistito prioritariamente. Anche se da anni mi interesso al triage in pronto soccorso, confesso di non avere la capacità di suggerire come utilizzare questo ‘codice calore’. Il colpo di calore, situazione patologica per cui l’organismo umano perde la capacità di disperdere calore, il che comporta un rapido aumento della temperatura corporea fino a valori superiori a 40° è l’unica reale emergenza da caldo, ma è un evento veramente raro".

Il dottor Salvi, in corsa alle recenti amministrative con una civica a sostegno del sindaco vincitore, Daniele Silvetti, aggiunge due concetti: "Speculazioni epidemiologiche basate sulla mortalità sono complesse perché troppo grossolane per attribuire il peso al caldo. Lo stesso non ha, sul rischio di vita, quel peso che sembra emergere da certa stampa. Sicuramente comporta un aumento di visite in pronto soccorso".