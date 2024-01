Il "lunch box" ora costa di più: proteste a scuola

L’aumento del prezzo del lunch box ha scatenato una polemica in vista giornata dedicata all’Open Day presso la scuola Puccini, Istituto Comprensivo Giacomelli in programma domani. Alcuni genitori hanno espresso anticipatamente le loro preoccupazioni riguardo al pranzo: "Le classi a tempo pieno con uscita alle 16.20, dispongono del servizio mensa comunale al costo di 5 euro a pasto e tale importo è detraibile, mentre per le classi, la cui uscita è prevista dalle 14.15 alle 14.30 non c’è possibilità di usufruire della mensa scolastica, ma i pasti vengono forniti da una ditta esterna, variata dal mese di gennaio: il costo è salito da 6 euro del periodo settembre/dicembre a 6,50 euro" spiegano alcuni genitori. Quando era stata avanzata la proposta del lunch box era stato specificato che nel costo era compreso anche il servizio di sorveglianza durante il pasto, esterno rispetto a quello della mensa scolastica previsto per le classi con orario prolungato. "Fin qui si potrebbe non obiettare, se non fosse che l’importo di 6,50 euro non sia detraibile né tantomeno sia previsto lo sconto per la frequenza contemporanea di più fratelli nel plesso (a differenza degli alunni frequentanti il tempo pieno) – spiegano – chiediamo alla Dirigente se fosse possibile rivedere, in accordo con il Comune, tali condizioni (detraibilità e sconto fratelli) in breve tempo vista la scadenza dei termini per l’iscrizione, vista la notevole disparità di trattamento nonché il costo elevato per ogni famiglia interessata". Un servizio che non era però stato proposto dall’Amministrazione comunale, ma era stato attivato, in accordo con i genitori. Il prezzo della mensa scolastica è fermo a 5 euro ormai da anni, un prezzo che aveva sollevato numerose polemiche ma che era stato giustificato dalla qualità dei prodotti, che però, ha sollevato qualche dubbio legato alla somministrazione di halibut, mentre sembra scomparso ‘Pappa Fish’, il progetto che prevedeva il pesce dell’Adriatico sui tavoli delle mense scolastiche. Il menù, poco gradito dalla gran parte dei bambini, è fatto da una nutrizionista e prevede all’interno anche alimenti come il miglio. Quello del lunch box è invece una scelta che è adottata non solo dall’Istituto Comprensivo Giacomelli, ma anche dall’Istituto Comprensivo Senigallia Centro, dove l’uscita di alcune classi è prevista alle 14,15. Si tratta di una scuola secondaria dove il lunch box è una scelta facoltativa: l’alunno può infatti scegliere se portare una seconda merenda da casa.