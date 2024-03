Il lungomare nord è realtà. Approvato lo schema d’accordo: "Un’opera storica per la città"

L’annuncio ufficiale è arrivato nel pomeriggio di ieri, direttamente dalla pagina Facebook del governatore Francesco Acquaroli. All’ordine del giorno: il lungomare nord, quel lungomare atteso da sempre dal capoluogo dorico, da realizzare nel tratto in uscita dal porto fino a Torrette. "Una nuova importante opera per Ancona, che si aggiunge al raddoppio della variante alla Statale 16 e all’Ultimo Miglio per completare l’obiettivo dell’Uscita Nord dal Porto – ha scritto il presidente della Regione Marche in un post sui social –. In Giunta abbiamo approvato lo schema di accordo, che firmeremo nelle prossime settimane insieme al Comune, a Rete Ferroviaria Italiana e all’Autorità Portuale, per il rifacimento e l’adeguamento del Lungomare nord". Nel dettaglio, si tratta di un’opera da oltre 52 milioni di euro che, ha spiegato Acquaroli, "prevede la nuova scogliera a protezione della ferrovia, con interramento, rettifica dei binari e velocizzazione della linea, oltre ad un lungomare con un parco pubblico". La soddisfazione: "Un altro tassello che si aggiunge al grande progetto di rendere il capoluogo di regione una città più competitiva e moderna, con infrastrutture adeguate al periodo storico che stiamo vivendo e che la città attende da decenni". Alle parole del governatore si sono integrate quelle del capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli: "Mi sono battuto per decenni affinché anche il Lungomare nord di Torrette di Ancona potesse essere valorizzato come meritava. Ho dovuto attendere molti anni, cercando nel frattempo di intessere una serie di rapporti per far quadrare il cerchio, visti i tanti attori coinvolti. Oggi (ieri, ndr) la Giunta di centrodestra, guidata da Francesco Acquaroli, ha approvato lo schema di accordo, che sarà firmato nelle prossime settimane insieme al Comune, a Rfi e all’Autorità Portuale, per il rifacimento e l’adeguamento del Lungomare nord". Secondo Ciccioli, quel budget "di 52 milioni di euro sarà sufficiente" per le opere illustrate dal presidente, a beneficio di "residenti, turisti e attività imprenditoriali". La chiusura del rappresentante di Fd’I: "Nel breve volgere di tre anni, il centrodestra ha dimostrato con i fatti, ancora una volta, che sta restituendo ad Ancona il ruolo che merita anche a livello infrastrutturale con un tris di opere pubbliche: raddoppio della variante alla Statale 16, Ultimo Miglio per completare l’obiettivo dell’Uscita Nord dal Porto e rifacimento del Lungomare nord".