‘Il lupo e i sette capretti’ dà il via alla stagione teatrale per ragazzi

La stagione Teatro Ragazzi al Mentore di Santa Sofia parte domani alle 16 con lo spettacolo per bambini ‘Il lupo e i sette capretti’ di e con Danilo Conti e Antonella Piroli:n una co-produzione Accademia PerdutaRomagna Teatri e Teatro Il Parioli. Una fiaba classica con l’attore in scena che agisce e interagisce con tanti elementi, manipolandoli, giocando con essi, dando vita a pupazzi, alle immagini, agli oggetti Ingresso adulti 7 euro. Per i bimbi ingresso gratuito offerto dal Cif. Prenotazioni: 349.9503847.

