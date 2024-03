Il maestro Muti omaggia Gaspare Spontini: concerto in teatro e anche fiori sulla tomba

Si concluderà con la deposizione di un mazzo di fiori sulla tomba di Gaspare Spontini, nella chiesa di San Giovanni, la visita di Riccardo Muti, domenica (dalle 10), nel paese che ha dato i natali e dove ha concluso i suoi giorni il grande compositore marchigiano, di cui il noto direttore d’orchestra è un grande estimatore.

Un legame, quello di Muti con Maiolati Spontini, suggellato dalla cittadinanza onoraria conferitagli con una cerimonia ufficiale nell’ottobre del 1995. Il maestro Muti, fine interprete della musica spontiniana, tornerà nel teatro intitolato a Spontini per segnare un’ulteriore tappa, dopo il concerto di sabato sera al "Pergolesi" di Jesi (in diretta streaming al Teatro Spontini), delle celebrazioni italiane ed europee per i 250 anni dalla nascita del compositore.

E sarà con la musica che verranno omaggiati Muti e i giovani dell’Orchestra Luigi Cherubini dalla cittadina, dove son tante le testimonianze materiali e i lasciti di Spontini alla sua comunità.

Oltre al Teatro, Muti ha voluto inserire nella sua visita la tomba del compositore, all’interno di una chiesa, quella di San Giovanni, ricavata nell’ospizio istituito proprio per volontà di Spontini e dove il Maestro cittadino onorario sarà accolto dagli anziani ospiti della struttura.

Alle 10,30 l’accoglienza al Teatro Spontini e l’esibizione delle formazioni musicali dell’istituto comprensivo "Carlo Urbani" di Moie e del liceo "Rinaldini" di Ancona, che suoneranno "Il Canto degli Italiani", insieme al Coro polifonico Gaspare Spontini e al Coro polifonico David Brunori, diretti dal Maestro Giuseppe Papaleo, insegnante dell’istituto Carlo Urbani.

Le orchestre scolastiche eseguiranno poi l’Ouverture de La Vestale e l’Aria da camera "Il faut hélas" di Spontini. Si esibiranno di nuovo i cori, diretti da Michele Quagliani e Silvia Moretti, e le due bande comunali, la Società Filarmonica Gaspare Spontini e la Banda Musicale L’Esina, dirette da Samuele Faini e Gianpiero Ruggeri.

Saranno presenti tra gli altri il governatore Francesco Acquaroli, oltre al sindaco Tiziano Consoli che donerà al Maestro Muti la medaglia spontiniana, il presidente della Provincia Daniele Carnevali, il presidente della Fondazione Gaspare Spontini Paolo Perticaroli e il direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini Lucia Chiatti. Muti saluterà anche gli anziani della Casa di riposo della Fondazione Gaspare Spontini, già Opere Pie Spontiniane.