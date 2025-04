Un evento musicale di straordinaria importanza attende gli appassionati di musica domenica 4 maggio alle ore 18, quando la suggestiva cornice della chiesa di San Marco a Jesi ospiterà il concerto del maestro Héctor Ulises Passarella, considerato uno dei più grandi bandoneonisti e compositori di tango moderno a livello mondiale. Il talento di Passarella si è manifestato precocemente, iniziando la sua carriera musicale ad appena undici anni. La formazione del Trio Tango de Avanzada ha segnato l’inizio di un percorso artistico caratterizzato da continua ricerca e sperimentazione. La collaborazione con Luis Bacalov ha dato vita a musiche per film celebri, tra cui “Il Postino”, premiato con l’Oscar, e “Assassination Tango” di Robert Duvall. Di particolare rilievo è stata la sua interpretazione della “Misa Tango” con Placido Domingo per la Deutsche Grammophon, che ha ottenuto una nomination ai Grammy nel 2001. La carriera di Passarella si è sviluppata nei più prestigiosi teatri. Per questo speciale appuntamento, il maestro Passarella si esibirà con l’Orchestra Pergolesi, diretta dal maestro Stefano Campolucci. Da anni l’Orchestra collabora con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, partecipando a numerose edizioni del Festival.