Il maestro presepista Claudio Riso e la statuetta per i più giovani

"Trasmettere il sapere e il saper fare alle nuove generazioni". È il messaggio della statuina in cartapesta realizzata dal maestro presepista Claudio Riso, voluta per il presepe 2023 da Confartigianato, Coldiretti e Fondazione Symbola. L’immagine del maestro imprenditore con il suo apprendista, come da tradizione è stata consegnata a mons. Gerardo Rocconi, vescovo della diocesi di Jesi. A consegnare la statuina Cristina Brunori e Marta Vescovi, per Confartigianato e David Donninelli per Coldiretti Ancona. La scelta del soggetto riporta al sapere tipico dell’artigianato e dell’agricoltura e all’importanza del passaggio generazionale per preservare le tradizioni, trasmettere competenze e senso di responsabilità rispetto all’eccellenza del Made in Italy ma, al tempo stesso, con la capacità di innovare. Maestro e apprendista arrivano dopo la figura dell’infermiera scelta nell’anno del Covid, dell’imprenditore digitale del 2021 e del florovivaista lo scorso anno. La statuina simboleggia "un passaggio di testimone e un supporto ai giovani che sempre più si avvicinano al settore agricolo".