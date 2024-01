Il maestro: "Spot incredibile per il movimento"

Ad Ancona c’è un maestro e allenatore di tennis che conoscono in tanti, non solo perché ha insegnato a Pietralacroce per 27 anni, ma anche per il suo inseparabile cane, Nina: è Gianluca Cerigioni, allenatore e istruttore al Coppo di Sirolo, al Riviera Tennis Club, da due anni anche ai campi di Varano. Un osservatore speciale di Jannik Sinner e dell’effetto che sta riscontrando sulle giovani leve: "Nuove iscrizioni sull’onda dei trionfi di Sinner ancora non ne arrivano, non è periodo. Chi gioca a calcio o a basket resta dov’è, l’effetto lo vedremo più avanti. Ma c’è tanto interesse, non solo tra quelli che già ci sono e che si allenano tutti più motivati, vogliosi, con grande grinta. Ma anche tra gli adulti: ricevo telefonate di continuo. Ne beneficiamo tutti, prenotazioni di campi, racchette, corde, abbigliamento, si lavora di più. Il boom di iscrizioni ce lo aspettiamo con l’arrivo dell’estate, se Sinner continuerà a vincere: ha i numeri per diventare il numero uno a breve. Quando sei su tutte le televisioni e i giornali diventi popolare velocemente. E poi lui, con quello che dice, come si comporta, lo spirito di sacrificio, l’educazione, rispecchia il vero spirito dello sport, al di là del tennis. Il rispetto per l’avversario, per le regole, per il coach, lui incarna tutte queste qualità, e ha solo 22 anni: per il nostro movimento è uno spot incredibile".

Cerigioni conosce anche l’allenatore di Sinner, l’ascolano Vagnozzi: "Ero molto dubbioso, all’inizio, quando è passato da Piatti a Vagnozzi, invece ha avuto ragione. Accidenti che bravo, Vagnozzi, e tutto lo staff, Cahill, il preparatore e il mental coach, hanno fatto un gran lavoro". Di Sinner si parla a bordo campo, con l’allenatore, tra ragazzi, ma anche in famiglia: "Parlavo di Sinner recentemente sia con la mia giocatrice, Giorgia Marconi, la giocatrice di punta della Riviera Tennis Sirolo che alleno d’inverno a Varano, sia con i suoi genitori, che lo vedono molto di buon occhio, incarna uno spirito che va al di là del discorso tennistico, a chi interessa la crescita dei ragazzi anche a livello umano piace Sinner e quello che insegna. I ragazzini ne parlano tutti, ormai è un simbolo. Ed è strano: non ha ancora la personalità di Nadal o Federer e a ventidue anni ha stravolto i canoni del campione di tennis". Ma il tennis nostrano come va? "Nella Coppa delle Regioni da oltre dieci anni tutti sperano di non incontrare le Marche – conclude Cerigioni –, abbiamo giovani di livelli assoluti".

g.p.