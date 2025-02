Il magico mondo del cinema. Meno spettatori: salviamo le sale

Le sale del cinema saranno sempre fonte di intrattenimento per gli italiani. Da sempre il cinema è un qualcosa di speciale, di magico. La bellezza dell’attesa, di aspettare giorni per vedere quel luogo, stare su quelle poltrone… il cinema è un posto fantastico, uno dei pochi dove puoi mangiare senza preoccuparti di pulire. Puoi sentire l’audio molto forte e stare in una sala con persone che condividono i tuoi interessi. In un cinema vedi tutto con uno schermo grandissimo e ti siedi su una poltrona comoda con accanto qualcuno a cui vuoi bene. Ciò che rende il cinema così speciale è proprio il fatto di andarci raramente e per qualcosa che appassiona.

Il grande schermo è sempre stato un’attrazione. D’altro canto le statistiche potrebbero affermare il contrario. Molte meno persone stanno andando al cinema ultimamente. Le sale sono sempre meno popolate, a meno che non ci sia un signor film di successo. Infatti si dice che i prezzi siano così alti rispetto a un tempo che non varrebbe la pena andare al cinema solo per il gusto di arrivare e scegliere un film a caso. Se ci vai devi avere un movente. Ad esempio devi aver già visto il trailer. Oggi è impossibile che qualcuno vada al cinema senza prima essersi informato sul film. Si va raramente al cinema per i costi dei biglietti e quelli aggiuntivi del cibo e delle bevande. Inoltre i film cominciano a uscire in esclusiva non più al cinema ma direttamente sulle piattaforme tv.

Ancora il motivo è ignoto ma molto probabilmente le piattaforme acquistano più facilmente i diritti sui film rispetto ai cinema. Inoltre il comfort che ti dà stare a casa tua a vedere un bel film è molto.

Ma quindi, le sale italiane sono destinate all’estinzione? Niente è come la magia del cinema, la bellezza di vedere tanti film di generi diversi su uno schermo così grande.

Secondo varie opinioni, il cinema italiano non morirà mai. Anche perché finché ci saranno persone disposte a lasciare il comfort di casa per andare a vedere un film con gli amici il cinema italiano non avrà mai fine. Anche perché è un’usanza che va avanti da tanto tempo. C’è a chi non potrebbe piacere andare al cinema ma ciò non ne determina certo il fallimento. Inoltre qualche anno fa c’è anche stata la pandemia del covid19, e da allora le statistiche si sono alzate ma è chiaro che il virus ha influito molto sul mondo cinematografico.

Per fortuna da quel periodo sono passati già cinque anni e le statistiche sulle presenze nelle sale si sono stabilizzate. Se il cinema è sopravvissuto a quella crisi, sopravvivrà anche a qualche persona in meno in sala.

Caterina Mosconi 3B