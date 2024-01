Il "Maglione" di Corrado Mancini. Una canzone nel segno della mamma: "Io scampato alla strage di Corinaldo"

La madre morta di tumore e il figlio che scampa alla tragedia di Corinaldo, che il calendario fa risalire a 5 anni fa. La vita di Corrado Mancini si potrebbe dire condensata nel suo nuovo singolo dal titolo ´Maglione´, disponibile su tutte le piattaforme, da Spotify a Youtube. Un brano melodico, genuino, vero. Di quelli che ti catturano al primo ascolto. Che non serve spiegare una poesia. Perché è un quadro perfetto, quello che ha firmato il giovane Corrado (classe 2002), nativo di Senigallia, ma residente a Barbara. Il singolo è stato pubblicato dall’etichetta di Mancini meno di un mese fa, l’8 dicembre scorso, il giorno esatto della tragedia alla Lanterna Azzurra, dove persero la vita 6 persone (59 i feriti). Tra le vittime, Emma Fabini (14 anni, di Senigallia), Eleonora Girolimini (39, di Senigallia), Asia Nasoni (14, di Marotta), Mattia Orlandi (15, di Frontone), Daniele Pongetti (16, di Senigallia) e Benedetta Vitali (15, di Fano). "La data di uscita dell’album è una pura coincidenza, un fatto assolutamente non voluto – spiega Corrado – Io c’ero alla Lanterna, per il concerto di Sfera Ebbasta. E per fortuna mi sono salvato, ma quel trauma lo porto ancora dentro. I primi mesi dopo la tragedia, ho evitato di frequentare le discoteche, e tutt’ora, se ritrovo all’interno di luoghi chiusi, cerco anzitutto le uscite di sicurezza in caso di pericolo". Ma torniamo alla canzone: Corrado un giorno, in soffitta, trova un baule. Lo apre e scopre la foto di sua mamma con un maglione addosso: "Tutto è partito da quello scatto che risale al ’90. Mamma è morta di tumore. Un giorno, tornai da scuola, ero piccolo, avevo 12 anni. Mi disse che le avevano diagnosticato dei noduli al seno. Parlava di tumore benigno, del fatto che fosse comune. Che tanto – ripeteva – si sarebbe salvata. La operarono, ed effettivamente andò tutto bene. Ma dopo un anno e mezzo, quei noduli tornarono diffondendosi in altre parti del corpo. Fino al 2017, quando non ci fu più nulla da fare". Le date, per il ragazzo, che ha talento e profondità, sono importanti: "Mamma se n’è andata l’11 settembre, la data del crollo delle Torri gemelle. Lei era la mia torre". Mancini è cresciuto con "Dalla e Battisti. Il successo? Mi piacerebbe, ma intanto studio al Conservatorio di Rovigo, indirizzo pop. E dico no ai talent – precisa – Anni fa, tentai ´Amici´, a maggio la redazione di ´X Factor´ mi convocò per dei provini. Ma ho rifiutato. Mi ero già pentito subito dopo aver inviato l’iscrizione. È un mondo finto e costruito, non fa per me. Preferisco un solido bagaglio culturale sulle spalle". E un ´Maglione´ che possa scaldarle.