"Il malcontento e un sistema a rischio collasso"

"Il grido di allarme e il malcontento che riguarda l’ospedale regionale di Torrette e le sue difficoltà, messe nero su bianco dai capi dipartimento, sono l’emblema della disorganizzazione che regna nell’intera sanità regionale che rischia di far esplodere e collassare il sistema". Così Fabiola Caprari, presidente di Italia Viva Marche: "La visione della nuova sanità regionale _ si pone una serie di domande la Caprari _? Non si è ancora capito, le AST sono partite? Ormai è passato un anno. Quale è il piano per ridurre le liste di attesa? Come è stato potenziato il territorio, soprattutto quello delle aree interne, e con quali modelli assistenziali innovativi? Dove sono i finanziamenti del PNRR? Domande che purtroppo finora non hanno risposte. Da tre anni assistiamo quotidianamente ad annunci e proclami di potenziamento delle strutture ospedaliere da parte dell’assessore Saltamartini ma senza che si intravedano fatti conseguenti; l’unica strategia che si coglie è quella di premiare i territori di provenienza di alcuni assessori anche con soluzioni non coerenti. La Regione ipotizza scelte che non hanno né un supporto tecnico né economico e moltiplica strutture senza preoccuparsi di valorizzare quelle esistenti.

Ad esempio l’idea in una struttura periferica di un nuovo Centro trapianti quando in Regione vi è già l’eccellenza nell’ospedale regionale di Torrette. Il modo prettamente clientelare di canalizzare le risorse ‘a pioggia’ a scapito di strutture che devono offrire servizi di qualità di alto livello sta impoverendo tutta la sanità marchigiana".