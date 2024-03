"Il male di vivere non è questione di rock"

Gran finale per il festival ‘Popsophia’ di Ancona. Stasera (ore 21.15) alla Mole Vanvitelliana il philoshow ‘Simpathy for the devil – Rock e male di vivere’, avrà come protagonista Carlo Massarini, oltre alla musica della band Factory, che proporranno brani di alcuni degli artisti di cui parlerà l’ex ‘Mr. Fantasy’, come Jim Morrison, Kurt Cobain, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin. Massarini, rock e male di vivere.

Una questione che riguarda le ‘solite’ stelle cadute troppo presto o c’è qualcosa di più?

"Il male di vivere ovviamente non è una questione di rock. Certo, un artista generalmente è una persona più sensibile degli altri, vive le cose sulla sua pelle, e le traduce in canzoni. Nonostante questo meccanismo di catarsi insito nel suo lavoro forse soffre più di altri, ma il male di vivere è un problema di tutti noi".

Vite di eccessi, quelle di tante rockstar. Ma Morrison, con la famosa citazione di Blake (‘La via dell’eccesso porta al palazzo della saggezza’) non puntava più in alto? O era solo un ‘vezzo’?

"Morrison credeva davvero di essere un poeta e per certi versi lo ha dimostrato. Ha scritto libri di poesia ‘post beat’ anche ben recensiti. Ovviamente ha avuto molto più successo come rockstar. Ma era molto colto. Quanto alla frase di Blake credo che per eccesso intendesse la perdita della coscienza, la liberazione dell’io più profondo, che può arrivare più facilmente a intuire delle verità che normalmente non sono alla nostra portata, magari attraverso stati di coscienza alterati. I Doors facevano un rock che si poteva intendere su due livelli, uno più ‘di pancia’ e uno più intellettuale, non apprezzato da tutti".

Ma la ‘simpatia’ per il Diavolo e per figure ‘controverse’ (l’Aleister Crowley che affascinava Jimmy Page e altri, per esempio) non è insita nell’uomo, e il rock semplicemente non fa eccezione?

"Sì, la simpatia per il diavolo è dentro di noi. Viviamo in un mondo dualistico: Dio e Satana. Il brano degli Stones in realtà era ispirato a ‘Il Maestro e Margherita’. Jagger disse che era una fotografia del mondo come lo si stava vivendo in quegli anni, nel ‘68 in particolare. C’era un fermento anche violento. Con quel brano voleva portare in scena questo momento di caos interiore ed esteriore".

E’ famoso il ‘club dei 27’, artisti morti tutti a 27 anni.

"Il club dei 27 fondamentalmente raggruppa un insieme di artisti molto fragili, incapaci di reggere le pressioni di un mondo che inevitabilmente un po’ ti stritola, ti divora. Hendrix, Joplin e Morrison rappresentano anche la fine di un periodo storico molto legato alla droghe pesanti. Cobain arriva in un altro momento. Il suo era più un disagio esistenziale, un’incapacità di stare al mondo in una maniera se non felice almeno equilibrata. Ognuno ha avuto il suo percorso, ognuno cercava una fuga dalla propria disperazione. Alcuni hanno pagato con la vita i propri eccessi".

Una generazione di sconfitti? O di utopisti dalle pretese ‘eccessive’? Morrison cantava ‘We want the world and we want it now’...

"No, sconfitti no. Hanno lasciato tanto dietro di sé. E chissà quanta altra musica importante avrebbero fatto se avessero continuato a vivere. Morrison lanciava un grido, ma era il ‘68. Si sentivano le stesse cose nelle piazze e nelle strade europee. Era uno slogan dei tempi, era la voglia di riprendersi in mano la vita. I giovani avevano rotto una gabbia nella quale erano cresciuti".

Raimondo Montesi