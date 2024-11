Il malinteso. Permessi di soggiorno, lunga fila in questura: "Ecco cos’è successo"

L’Open Day per il rinnovo dei permessi di soggiorno organizzato straordinariamente dalla questura di Ancona e la fila infinita all’esterno iniziata la sera prima: un malinteso e scarsa comprensione comunicativa dietro a quanto accaduto nella nottata tra martedì e mercoledì scorsi all’esterno dell’ingresso principale di via Gervasoni. Al centro del contendere il dettaglio sulla consegna dei biglietti alle prime cinquanta persone arrivate: "Ho personalmente inviato due comunicazioni ufficiali al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in cui avvertivamo della nostra intenzione di organizzare un’apertura straordinaria degli uffici per rinnovare 50 permessi – spiega al Carlino il dirigente dell’Ufficio Immigrazione della questura, Sergio Cataldo – La prima è datata 19 ottobre e lì avevo scritto che la consegna dei biglietti sarebbe iniziata alle 8 del mattino. Nei giorni successivi, ben sapendo come spesso si creino code infinite di persone in attesa per i vari rinnovi di permessi scaduti, ho pensato che quella informazione potesse generare confusione. Ecco il perché della seconda mail, datata 5 novembre, in cui quel dettaglio è stato omesso proprio per evitare confusione. Dal 5 novembre al giorno precedente all’Open Day non sono arrivate richieste di chiarimento da parte di nessun legale o dei loro assistiti. Sembrava tutto chiaro, ma col senno di poi mi chiedo come mai si sia generata quella situazione. Malinteso? Forse, magari c’è dell’altro, sta di fatto che i biglietti sono stati effettivamente consegnati dopo la mezzanotte ai primi cinquanta richiedenti. Fare affidamento sulla prima mail è fuorviante e c’è un altro aspetto da non sottovalutare: subito dopo la consegna del 50esimo biglietto il personale in servizio quella notte ha comunicato che non ne sarebbero stati rilasciati altri; mi chiedo perché quelle persone siano invece rimaste in fila e altri si siano uniti a loro man mano che passavano le ore, ben sapendo che non avrebbero avuto la possibilità di essere serviti. Non perché non volevamo, ma perché la dotazione di personale della nostra sezione è limitato. Pensavo di aver fatto una cosa buona attivando un’apertura straordinaria e invece sono arrivate le critiche. Un altro Open Day? È in corso di valutazione".

La questura di Ancona è riconosciuta come una delle più veloci d’Italia per le pratiche dei rinnovi, ma anche per i primi appuntamenti propedeutici alla richiesta di protezione internazionale: "A ottobre 2023 per un rinnovo o per una richiesta passavano 90 giorni e la nostra era già virtuosa rispetto alla stragrande maggioranza delle questure d’Italia – aggiunge Cataldo – oggi la media è scesa a 30 giorni e se ci sono situazioni di reale disagio possiamo scendere a 15-20 giorni di attesa. La mole di lavoro è tanta. Nel 2023 abbiamo seguito 2087 procedure per richieste di protezione attraverso il cosiddetto modello C3 che ha durata di sei mesi, dunque oltre 4mila pratiche in un anno. Quest’anno c’è stato un calo degli arrivi e per fine anno contiamo di chiudere a poco meno di duemila pratiche dopo che eravamo partiti da quota 1.200 nel 2021".

Pierfrancesco Curzi