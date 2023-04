Il maltempo tiene lontani i turisti: prenotazioni flop

Un lungo ponte del Primo Maggio si preannuncia un flop. Le previsioni meteo, che già da giorni annunciano pioggia e maltempo, hanno bloccato le prenotazioni. A fregarsi le mani sono solo i ristoratori che vanno verso il sold-out. Il Comune dal canto suo ha rafforzato l’offerta turistica "al chiuso", garantendo l’apertura di tutti i musei cittadini anche nel giorno della Festa dei Lavoratori e dando il via all’apertura estiva della Rotonda a Mare. "Quello del 1 Maggio poteva essere davvero un bel ponte ma si appresta ad essere un buco nell’acqua - conferma il presidente degli Albergatori Marco Manfredi - le previsioni meteo impietose hanno spento sul nascere le iniziative di quanti avevano pensato di spostarsi. Qualche settimana c’era un buon movimento ma tutte le richieste di informazioni sono poi cadute nel vuoto. E’ davvero un peccato perchè la congiuzione del calendario era davvero buona". I ponti di primavera sono ormai agli archivi ed è tempo di pensare già a quello del 2 giugno e alla stagione estiva.

"Le strutture ricettive che hanno aperto a Pasqua restano operative ma in questo momento si lavora soprattutto con le gite scolastiche e qualche mini-vacanza ma è poca roba - aggiunge Manfredi - davvero un peccato perchè le presenze in questi giorni potevano essere molte di più, ma pazienza". "Purtroppo le previsioni meteo hanno bloccato tutte le prenotazioni e anche le partenze last-minute - conferma Francesca Petrini di Confartigianato - le presenze per questo ponte del Primo Maggio sono davvero poche, non era certo quello che ci aspettavamo ma purtroppo è andata così. In compenso abbiamo un ottimo riscontro per i ristoranti che sono quasi tutti al completo anche perchè la pioggia incentiva i ritrovi al chiuso".

L’Amministrazione comunale dal canto suo ha rafforzato l’offerta turistica e culturale al "chiuso" pensando ad eventuali condizioni meteo sfavorevoli. "Noi ci siamo e garantiamo le iniziative che avevamo programmato - assicura il sindaco Massimo Olivetti - i musei cittadini saranno aperti per tutto il lungo ponte, Primo Maggio compreso, come Palazzo del Duca, Palazzetto Baviera, il Museo della Mezzadria e la Pinacoteca Diocessa. Aperta per tutto il lungo ponte anche la Rotonda a Mare (ore 10,30-12,30 e 16,30-19,30) che abbiamo finito di ‘ritoccare’. Abbiamo effettuato lavori di ritinteggiatura e di sostituzione delle vetrate. Ci sono poi altri eventi già in calendario come il Marche Outdoor Orienteering Days, e le visite guidate a Senigallia Città della Fotografia".

Giulia Mancinelli