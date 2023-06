Il Mamamia compie 25 anni e fa festa con Tananai

Domani il Mamamia compie 25 anni e festeggia con una one night imperdibile per rivivere le emozioni che hanno segnato la sua storia. Solo il meglio della musica Rock, Afro e Techno dal 1997 al 2023, selezionata e mixata da Ringo, Cirillo, Fabrizio Fattori e Gilberto. Ma c’è una sopresa perché per tutti l’ingresso sarà gratuito fino all’1,30. Una stagione ricca di eventi e grandi ospiti quella del locale di via Fiorini che una settimana fa ha inaugurato il suo grande giardino e dopo la serata ‘Random’ di ieri, l’attesa è tutta per domani sera. "La serata di sabato (domani) è rivolta ad un pubblico più adulto – spiega Francesco Sabbatini Rossetti, direttore artistico del Mamamia – sarà una notte in cui verranno ripercorsi tutti i generi che hanno fatto la storia del Mamamia con dj importanti". Sabato 10 giugno sarà la volta dei Villabanks in concerto, mentre il 17 giugno a salire sul palco saranno i Giolier. Recuperata anche la data del concerto di Tananai, inizialmente previsto il 24 giugno, si svolgerà il 22 luglio. Spazio all’Afro Mania il 30 giugno giornata in cui torna anche il Summer Tattoo Festival 2K23, mentre il primo luglio sarà la volta di Noyz Narkos in concerto. L’8 luglio è in programma il dj set di Miles e il concerto di Naska. "Il nostro è un rilancio del divertimento in sicurezza – prosegue Sabbatini Rossetti – con il Questore abbiamo avviato un lavoro di cooperazione proprio per garantire lo svolgimento regolare e sicuro di ogni serata, anche sulla base del fatto che ci siamo adoperati per rendere il più possibile sicuro il locale, formare il personale e controllare gli accessi dei nostri ospiti".

Resterà attivo il percorso nuovo per garantire più elevati standard di sicurezza, sia all’esterno che all’interno del locale, soprattutto a tutela dei giovani frequentatori della discoteca: è stato previsto il divieto di sosta per tutta via Fiorini e Strada della Bruciata, con l’individuazione di un’area di parcheggio dedicata nella Zona Artigianale sita in via della Strada Bruciata, dove sarà possibile lasciare autovetture e motocicli, nel caso di riempimento del parcheggio privato del locale. "Un modo per raggiungere il locale in sicurezza, per consentire ai genitori che vengono a prendere i figli di fermarsi – conclude Sabbatini Rossetti – questo è consentito grazie al senso unico che viene applicato". Un locale che nei suoi venticinque anni di attività ha ospitato i grandi nomi della Musica italiana e non solo, ma ha anche lanciato numerosi artisti che si sono esibiti per la prima volta nel locale di via Fiorini. E per festeggiare al meglio questo venticinquesimo compleanno il locale sta preparando un cartellone invernale molto importante, il 21 ottobre il Mamamia ospiterà il concerto dei Negrita.