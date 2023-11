Il management di Elica a Napoli per una tre giorni di immersione nell’arte contemporanea

Elica incontra l’arte contemporanea: tre giorni di formazione a Napoli.

L’azienda nata a Fabriano in sinergia con la Fondazione Ermanno Casoli, promuove progetti che tessono saldamente insieme l’arte e la cultura aziendale. L’iniziativa"Ma tu Over Faje?", guiderà il management di Elica in un’immersione totale a Napoli, una città intrisa di storia e modernità. Durante tre giorni, il team esplorerà luoghi iconici e monumenti storici.