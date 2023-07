Il Mantova in Serie C al posto del Pordenone: tutti i dettagli

Il Mantova è ufficialmente riammesso in serie C. Il Consiglio Federale che si è svolto ieri non ha riservato sorprese ed ha confermato quello che ormai si sapeva da tempo. I biancorossi hanno ricevuto l’attesa notizia nel ritiro di Calmasino, dove sono giunti nella tarda mattina di ieri, prima di scendere in campo per la seduta inaugurale di allenamento a Veronello, che ospiterà la compagine virgiliana fino a venerdì 4 agosto. L’immediato ritorno tra i professionisti ha indirizzato ancora più interesse verso il mercato che a breve dovrà completare una rosa competitiva inserendo almeno altri tre o quattro giocatori. Il centrocampista Simone Trimboli (2002) sembra il più vicino.

Luca Marinoni