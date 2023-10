Il Mantova non sfonda. Con la Pro Patria è 0-0

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Secondo pari di fila molto prezioso per la Pro Patria che riesce a bloccare anche il Mantova dopo il Padova. I tigrotti di mister Riccardo Colombo allo stadio Carlo Speroni danno così continuità al proprio cammino nel campionato di serie C, costringendo i virgiliani al secondo pari stagionale. Nel primo tempo brivido per la formazione ospite con la deviazione di Maggioni che termina sulla propria traversa dopo il traversone effettuato da parte di Ndrecka sempre molto vivace sulla propria fascia di competenza. Al 6’ della ripresa l’attaccante biancoblù Stanzani ha poi un’ottima occasione ma il portiere biancorosso Festa ha i riflessi pronti e respinge in corner. La partita dello Speroni nonostante in cambi operati dalle rispettive panchine non si sblocca con al triplice fischio del direttore di gara un risultato certamente più favorevole alla Pro Patria, che supera brillantemente questo miniciclo di ferro, dimostrando una buona solidità che tornerà utile anche nei prossimi impegni a patto però che si mantenga la stessa mentalità con compattezza e spirito di sacrificio.

Colombo: "È stata la partita che avevamo preparato, i ragazzi sono stati bravissimi ad aver mostrato l’atteggiamento giusto: abbiamo combattuto bene nella nostra metà campo. La chiave della partita era non concedere spazi al Mantova. C’è ancora tantissimo da migliorare: col modo di giocare del Mantova, che lascia tanto campo, avremmo dovuto gestire meglio quei passaggi e giocare in un’altra maniera".