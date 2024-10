Il manuale segreto della "Madonnina"

Il 2024 è un anno importante per lo chef stellato Moreno Cedroni, la sua ‘Madonnina del Pescatore’ ha compiuto 40 anni e lo chef ha deciso di ripercorrere quasi mezzo secolo di vita trascorso in cucina, attraverso i suoi piatti più importanti. Una sorpresa per gll utenti social dello chef che possono finalmente accedere al ‘manuale segreto’ dei piatti che dagli anni ’80 a oggi hanno entusiasmato migliaia di clienti. Inizia così il diario dei ricordi di Moreno Cedroni: "La mia vita in 10 piatti: 40 anni di Madonnina del Pescatore – scrive lo chef - 1984: Gli scampi con la polenta, ricordo ancora il mio entusiasmo nel preparare questo piatto. Gli scampi con la polenta sono stati uno dei miei primi esperimenti in cucina, un vero e proprio rito che ha segnato l’inizio della mia avventura culinaria. Li servivo in padella, con quella cura e quei dettagli che solo un giovane chef può avere". Ricette apprezzate dove c’è chi chiede di riproporle e chi lo ringrazia per aver ‘sbloccato un ricordo’. La seconda ricetta proposta dallo chef è quella del rombo al sale: "1987: ricordo l’emozione di quel primo tentativo di cucinare il rombo al sale. In un’epoca in cui l’idea di cuocere il pesce sotto uno strato di sale sembrava innovativa, decisi di osare. Ogni morso era un viaggio nel profondo della tradizione marinara, un’esperienza sensoriale che risvegliava i ricordi di estati passate e di cene in famiglia". Quello che chef cedroni ha iniziato è un viaggio lungo quarant’anni, attraverso la cucina: migliaia i like ricevuti in brevissimo tempo. Non solo Facebook. Ma anche Instagram, Cedroni ha scelto i social per raccontare la sua esperienza e raccontarsi. Uno chef istrionico che da sempre si è distinto per la creatività che quest’anno lo ha guidato nella creazione dei menù de La Madonnina del Pescatore: "Luca e Moreno…. il Viaggio di Marco Polo" e "Ricordi di Infanzia & Mariella" e del Clandestino Susci Bar: "Susci Rosa". La sala è condotta con garbo ed eleganza da Mariella Organi. Mariella ha formato una brigata di sala che punta tutto sulla discrezione e sulla leggerezza della presenza, puntuali nel racconto e attentissimi alle dinamiche, calorosi e coinvolgenti. Nel 2016 ha vinto il riconoscimento ‘Regina di Sala’, un premio che va ad allungare la lista dei tanti che ogni anno vengono riservati ai tanti ristoratori che contribuiscono a far conoscere la spiaggia di velluto in tutto il mondo. Amore e la passione per il lavoro, fare ricerca e sviluppo, trovare nuovi ingredienti e temi su cui lavorare ogni anno sono il segreto per proporre sempre nuovi e stuzzicanti piatti con ingredienti e tradizioni ricercate anche durante i suoi viaggi nel mondo.

Silvia Santarelli