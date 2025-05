Il Marchese del Grillo diventa museo. La città fa festa per i suoi 311 anni

Compie ben 311 anni il celebre Marchese Onofrio Del Grillo, nato nel 1714, e la sua città natale è pronta per dare avvio ai festeggiamenti. Torna il premio alla comicità per giovani talenti emergenti con il momento clou di sabato sera alle 21 al teatro Gentile, con l’esibizione dei finalisti, del direttore artistico Dario Cassini e del comico e conduttore radiofonico Baz (Marco Bazzoni), direttamente da Rds, Colorado e Only Fun. Novità assoluta il taglio della torta gigante che vedrà i presenti intenti a spegnere simbolicamente le 311 candeline e cantare tanti auguri "al caro Onofrio" alle 23 a cura di Ristorart catering sempre in teatro.

Non solo buon cibo e divertimento, sono infatti previsti momenti culturali, per il sociale e il territorio. Come la presentazione, assieme al Fai Gruppo di Fabriano, del progetto di valorizzazione e istituzione del Museo a Palazzo del Grillo, uno dei "luoghi del cuore" più votati delle Marche (alle 11 all’oratorio della Carità). In programma anche l’aperitivo solidale a mezzogiorno con i vini del marchese al Forno10 in pieno centro.

La chicca, da non perdere, sarà il lancio ufficiale dell’ultimo nato tra i prodotti che valorizzano le eccellenze locali in abbinamento ai nomi storici del film "Il marchese del Grillo": ecco allora "Faustina", la birra in lattina, la bionda del Marchese, prodotta in collaborazione con il birrificio I-Beer. La presentazione alle 15 in piazza del Comune.

A dare avvio alla due giorni sarà venerdì sera la cena di gala nella villa settecentesca alle porte della città alla presenza di influencer romani e marchigiani Gian Marco d’Eusebi, Fabrizio Colica, Simona delle LeMarcheconSimo e Roberta (missbailing) al relais Marchese del Grillo.