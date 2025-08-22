Il marciapiede cede. Si crea una voragine davanti ai negozi:: "La situazione peggiora"

Prima hanno visto il marciapiede che si avvallava, come risucchiato dal basso, poi sono iniziate a saltare le mattonelle. Dopo due settimane, in un tratto poco più avanti, la mattonella ha ceduto del tutto creando una pericolosa voragine. E’ allarme a Tavernelle per un tratto pedonale che sta mettendo a dura prova negozianti e residenti. Camminare lungo il marciapiede, all’altezza del civico 84, non è più sicuro perché il terreno sottostante è franato e il lastricato sopra non è più calpestabile a meno che non si voglia correre il rischio di caderci dentro. La situazione sta andando avanti dai primi di agosto ed è stata segnalata al Comune dagli stessi residenti e commercianti che si trovano a passare sul marciapiede più volte al giorno. Uno dei tratti interessati è anche davanti all’ingresso di un negozio, il salone di una parrucchiera Lara Gatti Style. "Erano i primi giorni di agosto – racconta Gatti – e mi sono accorta che c’era un avvallamento così ho chiamato il Comune e sono venuti i vigili urbani a vedere. Hanno fatto transennare il tratto per non camminarci sopra. Poi non si è visto più nessuno per ripararlo. Quelle transenne precludono anche un mio accesso all’attività e chi passa con un passeggino non riesce e deve per forza scendere sulla strada con tutti i pericoli del caso. Adesso la situazione sta peggiorando perché pochi metri più avanti il marciapiede ha iniziato a cedere proprio, c’è un buco, ci può finire qualcuno dentro. Bisogna assolutamente intervenire". Lungo lo stesso tratto due mattonelle si sono rotte e questo richiederebbe un controllo da parte dei tecnici preposti per valutare se si sta creando un vuoto nel terreno sottostante tale da far crollare poco a poco tutto il tratto pedonale. La buca risale ad inizio settimana e si sta via via allargando se qualcuno ci passa sopra. "Questa è una zona piena di negozi – continua Gatti – c’è una pasticceria, un supermercato, un fruttivendolo, un ferramenta, è un continuo di via vai di persone che passeggiano sul marciapiede, prima o poi qualcuno si farà male. E’ un marciapiede importante non si può lasciare così". La parrucchiera ha due accessi, in attesa che venga riparato il tratto che si trova propri davanti alla sua porta sta utilizzando il secondo accesso ma la frana potrebbe allargarsi e interdire l’intero tratto. Ancona non è nuova a marciapiedi rotti, anche nel centro cittadino e nei quartieri più centrali da Borgo Rodi al Passetto.