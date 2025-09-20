Il marciapiede è una discarica: "Rifiuti vicino al posto disabili"

Il marciapiede vicino al posto auto riservato ai disabili trasformato in una discarica a cielo aperto. Siamo in corso Carlo Alberto, nel quartiere del Piano, in linea d’aria davanti alla chiesa dei Salesiani. Da giorni una residente, con un fratello disabile che ha bisogno di fare continui spostamenti, lamenta un abbandono selvaggio sul marciapiede pedonale che rende difficile il passaggio del parente di cui si prende cura. "Fatichiamo quasi a scendere dall’auto – spiega Susanna Servadei – io sono titolare di uno stallo personalizzato per persone con disabilità e per residenti, anche all’interno del cortile condominiale ma c’è qualcuno che abbandona rifiuti ingombranti di continuo lasciandoli proprio parallelamente al parcheggio. Questo impedisce una corretta e sicura camminata da parte di una persona con disabilità come mio fratello. Ci troviamo di tutto, materassi vecchi, mobili, sedie, anche le carcasse di una serie di biciclette. Due giorni fa c’era una carrozzina rotta. E’ intollerabile questo panorama sotto casa e in una zona centrale come corso Carlo Alberto. Chiunque passando può farsi male, si rischia di inciampare e perdere l’equilibrio e qualche squilibrato può spingerli anche verso lo stallo e io rischio di non poter parcheggiare". La residente aggiunge che in certi casi sono dei veri abbandoni che rimangono per giorni, altre volte sono mobili che deve passare a ritirare Anconambiente. "Andrebbero messi la sera prima – aggiunge Servadei – e non tre giorni prima come invece avviene. Non era stata attivata una squadra antidegrado? Perché non si puniscono queste persone che abbandonano i rifiuti? Ci vogliono controlli mirati per trovare i responsabili e far pagare loro multe salate. Spero vengano fatti degli accertamenti perché altrimenti ci rimettono sempre i più fragili come mio fratello".

ma. ver.