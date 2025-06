"Il marciapiede?. Me lo spazzo io"

Giorgio Esposto è un torrettano doc e spazza il "suo" tratto di marciapiede in via Rubicone: "Sono figlio di uno stradino, mio padre mi portava con sé al lavoro, ogni tanto. E così ho ereditato quest’abitudine di curare la strada, anche perché il mio albero perde le foglie e io le rimuovo. E’ una bella zona, si vive bene, di notte la strada è illuminatissima, a giorno, forse anche troppo. E i ragazzi che frequentano il parco del Gabbiano non danno fastidio. Peccato però che ci sia uno spazio, tra la rete e il mio giardino, da dove è facile entrare anche a cancelli chiusi, la sera. Hanno provato a chiuderlo in ogni modo, ma ci si passa ugualmente. Fanno quello che facevamo noi alla loro età, fanno un po’ di casino, vanno a bere, a fumare, ad ascoltare la musica. Ma di bottiglie in giro al mattino non se ne trovano".