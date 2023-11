"Il mare colore del vino", Catà porta l’Odissea in pub e ristoranti

L’"Odissea" al ristorante e al pub. E in altri posti ‘inconsueti’. E’ l’idea che sta alla base della rassegna "Il mare colore del vino. L’Odissea omerica nei locali delle Marche", che da domani a domenica 26 coinvolgerà sedici luoghi di quindici Comuni delle Marche. Protagonisti saranno l’ideatore Cesare Catà, che reciterà ogni volta un episodio del capolavoro di Omero, e i musicisti-produttori Andrea Gasparrini e Adriano Brando Alessandrini. Due le location della provincia di Ancona che ospiteranno la rassegna.

Il primo è la Biblioteca La Fornace di Moie di Maiolati (sabato 11 alle ore 18.30); il secondo è il brewpub indipendente Jack Rabbit di Jesi (domenica 19, alla stessa ora). Per l’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi si tratta di "un progetto molto innovativo e di qualità che si prefigge l’obiettivo di portare la poesia nei luoghi della socialità come le biblioteche, i pub e i ristoranti, per diffondere al meglio la cultura e renderla accessibile a tutti".

Catà spiega che "il mare colore del vino è un verso di Omero, che così descrive la distesa d’acqua tra i cui flutti ambienta il viaggio di Ulisse. All’interno di questo verso abbiamo intraveduto un elemento legato alla convivialità e alla necessità di condividere il racconto nei luoghi deputati alla socialità. Immaginando le Marche quasi come un mare, navigando il quale andremo a raccontare storie, alternando versi, suoni e significati, riperpetuando l’antica modalità di viaggiare per raccontare".

Il format, sottolineano i produttori, ripropone "l’atto ancestrale del raccontare storie nei luoghi frequentati abitualmente dalle persone in una dimensione che trascende status sociale, culturale, economico". Il successo della prima edizione si deve alla particolarità del format, al talento divulgativo di Catà e alla cura dell’allestimento teatrale che, pur rimanendo in una dimensione agile e duttile, adattabile alle più disparate situazioni, ricrea sera dopo sera la medesima magia.

Le composizioni sono create e arrangiate da Gasparrini e Alessandrini, che in alcune occasioni saranno affiancati da tre cantanti ospiti, Ludovica Gasparri, Rebecca Liberati e Sista Lu. Si inizia domani (ore 20) nella Tenuta Cocci Grifoni di Ripatransone, e si chiude il 26 al Caffè Meletti di Ascoli, con l’attrice Paola Giorgi nelle vesti di una moderna Penelope. Tra le principali località coinvolte ci sono Macerata, Civitanova Alta, Matelica e Porto San Giorgio.

r. m.