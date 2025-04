Il mare di Pasqua è una meraviglia per molti

Il mare si riconferma una meta ambita a Pasquetta. Spiaggia di velluto presa d’assalto sia per chi ha optato per una gita fuori porta, destinazione mare, ma anche da chi ha preferito restare a casa a godersi le bellezze della sua città. Serrande alzate in tutti i bar del lungomare dove dal tardo pomeriggio al primo aperitivo in spiaggia della stagione, ma sono diversi anche gli stabilimenti balneari che, con una corsa contro il tempo hanno allestito una parte del bagno in modo da garantire il pieno utilizzo ai primi clienti di stagione. Biciclette, monopattini l’estate 2025 è già esplosa in città dove oggi sono rimasti aperti anche i monumenti per chi ha scelto Senigallia per una visita culturale.

Ormai da qualche anno il trend di Pasquetta si è invertito: dal pic nic in campagna a un pranzo vista mare, ma c’è anche chi non ha rinunciato al pic nic e si è organizzato con un telo o una tenda da campeggio sull’arenile dove fino al primo maggio possono accedere senza limiti anche gli amici a quattro zampe. Non solo lungomare, ma anche centro storico dove ieri molti hanno scelto di passeggiare tra gli stand allestiti al foro annonario per ‘Un Foro per Pasqua’.

In città si sono visti anche i primi turisti, dove nei giorni scorsi in tanti si sono rivolti nelle agenzie alla ricerca di una casa vacanze dove trascorrere la stagione. Molti anche quelli che hanno ‘battuto’ il lungomare a caccia di un cartello ‘affittasi’: la gran parte delle abitazioni sono già sold out per la stagione e in tanti si sono affidati ai social nella speranza di avere un consiglio per riuscire ad aggiudicarsi un alloggio. Date le previsioni metereologiche incerte per le vacanze di Pasqua, la prova generale d’estate è stata rinviata da molti al ponte del 25 aprile: "La gran parte si informa, poi attende l’ultimo minuto per prenotare, in modo da trascorrere qualche giorno al mare, ma solo in caso di bel tempo" spiega Marco Manfredi presidente di Federalberghi.