"Il Mare in Tavola": vince il cibo di strada

Un mare di persone, è proprio il caso di dirlo, per la quinta edizione del ‘Sea Street Food – Il Mare in Tavola’, realizzato lo scorso fine settimana nell’ambito della rassegna Sapori d’Autunno 2023. Cibo di strada con pesce fresco locale, talk e cooking show, laboratori per bambini ma anche campagne di educazione alimentare hanno animato piazza Mazzini sabato e domenica scorsi per l’evento promosso dal Comune di Falconara all’interno del progetto regionale di promozione e valorizzazione della pesca e dell’acquacoltura sostenibile. Novità di quest’edizione è stato il coinvolgimento dei consorzi e organizzazioni dei produttori, che hanno portato il mare, o meglio il pesce fresco dell’Adriatico, in centro, grazie a piatti della tradizione marinara marchigiana e pesce fresco locale, come le vongole lupino o le alici. Una manifestazione che, com’era accaduto ad Ancona per la Festa del Mare, ha richiamato tanti falconaresi e non nel cuore della città per un percorso di conoscenza e del gusto molto apprezzato dal pubblico. Grande interesse e partecipazione per le quattro dimostrazioni culinarie, realizzate da chef del territorio, seguite da degustazioni gratuite e assaggi di vini. Per i più piccoli, nell’area eventi sono state predisposte attività per educarli alla sostenibilità e al rispetto dell’ecosistema, in questo caso marino. Intrattenimento, musica e la presenza degli stand di hobbisti, artigiani e commercianti hanno poi fatto da cornice ad una kermesse molto riuscita. L’amministrazione comunale, peraltro presente nella due serate di Sea Street Food, ha ricordato che il percorso realizzato intende "esaltare la pesca locale sostenibile, le tradizioni e i piatti tipici". Visto il successo non è da escludere che questo format possa essere riprodotto anche l’anno prossimo.