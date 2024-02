"Il mare nelle città. Scienza e politica unite per il bene di tutti"

Proteggere, recuperare e valorizzare il mare per salvaguardare gli ecosistemi urbani. Il convegno in programma giovedì 15 febbraio all’Univpm, l’Università Politecnica delle Marche. Le molteplici connessioni tra sistema mare e ambiente urbano saranno discusse in un momento particolarmente importante dove scienza, politica e società si incontreranno in occasione del Workshop ’Il mare nelle città’, organizzato dall’Università Politecnica delle Marche con il Comune di Ancona all’interno del network delle città costiere Ocean Cities (Oc-Net), un’iniziativa della Decade degli Oceani. Questo decennio, promosso dalle Nazioni Unite, va dal 2021 al 2030 e ha l’obiettivo di creare sinergie tra ricerca, politica e cittadini sull’importanza del mare come bene di tutti. Gli sforzi devono convergere verso un aumento delle nostre conoscenze per eliminare l’inquinamento e proteggere l’ambiente marino. "L’Ateneo è da sempre impegnato nel mettere insieme i principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale – afferma il rettore Univpm Gian Luca Gregori – che stanno alla base di questa iniziativa. Rendere le città permeabili al mare, vuol dire proteggere l’ambiente, garantire l’economia, aumentare la consapevolezza e la cultura verso questa ricchezza". "Dobbiamo passare dal mare che abbiamo al mare che vogliamo – fa il direttore del dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente Francesco Regoli – in questo senso la ricerca è fondamentale non solo per capire le pressioni e come tutelare l’ambiente marino, ma anche per evidenziare gli strumenti e le potenzialità di sviluppo, innovazione e benessere che derivano da un mare in salute". "Ancona è strettamente legata al mare, con il suo porto, il porticciolo turistico, le sue spiagge, il percorso da mare a mare, Portonovo – afferma il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti - Siamo chiamati a porre l’ambiente al centro dei progetti: per lo sviluppo dello scalo dorico, per il Waterfront, armonizzando le necessità dello sviluppo dell’economia del mare con quelle della sostenibilità e fruibilità degli spazi da parte dei cittadini. Grazie alla pesca, al turismo, fino alla cantieristica, la blue economy intreccia forti rapporti con la città che rendono necessario salvaguardare la salute del nostro mare e attraverso questo anche la qualità della vita del nostro territorio". Il convegno nell’aula Mario Giordano nel polo Monte Dago di Ancona.