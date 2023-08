Il maresciallo Troiano lascia Maiolati Spontini dopo 21 anni: storia e ringraziamenti

Il maresciallo Sandro Troiano lascia la stazione dei carabinieri di Moie dopo 21 anni di servizio. Il sindaco Tiziano Consoli e la giunta, col vicesindaco Sebastiano Mazzarini e gli assessori Roberta Romagnoli e Maria Ludovica Trillini hanno ricevuto nel palazzo comunale il comandante capo della stazione dei carabinieri di Moie, che da ieri ha preso servizio a Montecarotto, terminando quindi la propria lunga esperienza lavorativa nella città di Maiolati Spontini.

I rappresentanti della giunta e il sindaco hanno espresso un sentito ringraziamento al maresciallo Troiano "per la grande professionalità e il fondamentale servizio reso alla comunità in questi 21 anni". Consoli ha ricordato come "il comando dei carabinieri di Moie, sotto la guida del maresciallo Troiano, ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale in tutti questi anni, sia per le tante operazioni di contrasto alla criminalità messe a segno nel tempo, sia per le azioni di controllo, le campagne di prevenzione e sensibilizzazione, fino al contributo essenziale fornito nelle situazioni di emergenza come la pandemia".