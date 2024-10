Il Marina fa la voce grossa. Ma il Barbara lo riacciuffa

1

BARBARA MONSERRA

1

: Sollitto, Droghini (14’st Carloni), Mezzanotte (42’st Catalani), Rossetti, Giovagnoli, Cucinella, Gagliardi, Gregorini (43’st Moliterni) Pierandrei (30’st Massaccesi), Daidone (23’st Sabbatini), Ogiesoba. All. Profili

BARBARA MONSERRA: Pigliapoco, Zoppi, Coltorti (25’st Simone) (31’st Bruschi), Spezie, Omenetti (25’st Falasconi) Pierpaoli, Gnahe (23’st Cancellieri), Serpicelli, Rocchi (19’st Bodje), Morsucci, Castignani. All. Mancini

Arbitro: Ciccioli di Fermo

Reti: 9’st Daidone (M), 37’st Pierpaoli (B)

La sfida del "Simoncelli" finisce in parità. Un punto che l’Ilario Lorenzini si tiene stretto, un punto che al Marina va, invece, un po’ stretto. Prima frazione non memorabile, ma i padroni di casa sono più propositivi tant’è che sfiorano il gol in un paio di occasioni. Al quarto d’ora ci prova Pierandrei dalla distanza: l’ex Jesina calcia bene, ma non inquadra lo specchio. Il secondo tentativo vede ancora Pierandrei protagonista: buon cross dalla destra di Gagliardi, il numero 9 trova lo spazio tra due uomini, ma non colpisce bene il pallone.

A inizio ripresa il Marina pesca subito il jolly: punizione dal limite di Daidone che scavalca Pigliapoco e si insacca sotto il sette. Vantaggio meritato dei locali che continuano a premere sull’acceleratore per chiudere definitivamente la gara: ci prova ancora Pierandrei, ben servito da Mezzanotte, ma il tiro non è preciso neppure stavolta. Il Barbara Monserra riesce a raccogliere le forze e tentare l’ultimo assalto. Gli sforzi vengono premiati al minuto 37 sugli sviluppi di un corner: la difesa rivierasca perde Pierpaoli che di testa insacca il gol del pari. Il finale è una corrida, il Marina reclama per un fallo in area ospite, ma è tutto inutile, finisce con un punto a testa.

Nicolò Scocchera