Il Marina inizia alla grande. Bum bum, Sant’Orso ko

marina

2

sant’orso

0

: Cominelli, Burini (26’st Ogiesoba), Maiorano, Rossetti (36’st Moliterno), Giovagnoli, Cucinella, Gagliardi, Gregorini, Pierandrei (40’st Ubertini), Daidone (45’st Catalani), Sabbatini (22’st Massaccesi). All. Profili

SANT’ORSO: Fiorelli, Ferri, Montinaro, Vitali, De Angelis, Fontana, Lucchetti, Grandicelli, Saurro (22’st Mattioli), Muratori, Rovinelli All. Vergoni

RETI: 2’pt Pierandrei (M), 31’st Maiorano (M)

ARBITRO: Cittadini di Macerata

Pierandrei e Maiorano segnano ed il Marina va. Buona la prima per i rivieraschi che battono a domicilio il Sant’Orso grazie ai due senatori ed una prova corale di tutto rispetto.

Esulta Profili che meglio di così non poteva iniziare di fronte al pubblico amico, esulta anche la nuova dirigenza per questo risultato rotondo e molto confortante. La cronaca: apre le danze, dopo appena un paio di minuti, Pierandrei che batte il portiere ospite con un pregevole pallonetto, su altrettanto apprezzabile assist di Sabbatini. Il Sant’Orso prova a reagire, Cominelli però è sempre attento e reattivo. Piove sul bagnato invece per gli ospiti che perdono De Angelis sul finale di frazione per doppia ammonizione.

Ad inizio ripresa si riprende a battagliare, ma è ancora il Marina a trovare la via del gol: sugli sviluppi di un corner, Giovagnoli spizza di testa, sul secondo palo è appostato Maiorano che non può sbagliare. Daidone potrebbe addirittura calare il tris, ma il tiro da posizione defilata termina sull’esterno della rete.

Finisce 2-0, il Marina inizia con il piede giusto, per il Sant’Orso invece un weekend da dimenticare, ma il tempo per rifarsi non manca.

Nicolò Scocchera