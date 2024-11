Il Marina si salva nel finale. Con la Pergolese è pari

1

: Sollitto, Burini (37’st Ubertini), Giovagnoli, Carloni, Maiorano, Rossetti, Ogiesoba (25’st Catalani), Gagliardi (37’st Massaccesi), Sabbatini (37’st Droghini) , Daidone (45’st Moliterni), Pierandrei. All. Profili

PERGOLESE: Aluigi, Salsiccia, Luciani, Lattanzi, Rebiscini, Savelli, Carbonari (17’st Giudici), Anastasi, Cappannelli (6’st Torricella), Montagnoli (16’st Ghetti), Bucefalo. All. Guiducci

Arbitro: Ballarò di Pesaro

Reti: 20’pt Rebiscini (P), 43’st Pierandrei (M)

Finisce in parità e con tanto nervosismo a fine gara, ma alla fine il risultato è giusto.

Inizio gara complicato per i rivieraschi, spesso messi sotto scacco dagli intraprendenti esterni della Pergolese. A metà frazione, l’ennesimo cross verso la porta di Sollitto diventa un invito a nozze per Rebiscini che tutto solo in mezzo all’area sblocca il risultato.

Molto meglio "La volante" nel primo tempo, ma il Marina scende in campo nella ripresa con piglio e buone idee.

Per 20 minuti i biancoazzurri assediano l’area ospite, eppure il gol non arriva. Almeno nell’immediato: infatti, proprio nel finale di gara, il Marina trova l’episodio della svolta.

Netto il fallo di mano in area di Rebiscini, dal dischetto Pierandrei non fallisce e pareggia il conto. Finisce con un pari sostanzialmente giusto, ma a partita conclusa si accendono gli animi, in particolar modo tra il tecnico della Pergolese Guiducci e il centrale del Marina Giovagnoli. Entrambi espulsi, un epilogo per nulla positivo, con delle conseguenze che di certo complicano i prossimi appuntamenti di Marina e Pergolese.

Nicolò Scocchera