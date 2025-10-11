Il Marzocca sogna il sorpasso. Tre punti per superare Borghetto

Al Bianchelli di Senigallia è in programma Olimpia Marzocca-Borghetto. Nel gruppo C domani il Loreto salirà a Potenza Picena. PRIMA CATEGORIA, 4^ giornata (ore 15.30). GIRONE B. Oggi Olimpia Marzocca-Borghetto (ore 14), Pietralacroce-Cupramontana (ore 14.30), Borgo Minonna-Le Torri Castelplanio, Castelbellino-Fc Osimo, Castelleonese-Real Cameranese, Cingolana-Argignano, Passatempese-Barbara Monserra. Domani: Filottranese-Staffolo. CLASSIFICA: Fc Osimo e Borghetto 7; Le Torri Castelplanio 6; Argignano, Olimpia Marzocca, Barbara Monserra e Real Cameranese 5; Passatempese, Castelleonese, Filottranese e Castelbellino 4; Borgo Minonna 2; Cupramontana, Staffolo, Pietralacroce e Cingolana 1. PROSSIMO TURNO: Argignano-Pietralacroce, Barbara Monserra-Olimpia Marzocca, Borghetto-Filottranese, Castelleonese-Borgo Minonna, Fc Osimo-Cupramontana, Le Torri Castelplanio-Castelbellino, Real Cameranese-Cingolana, Staffolo-Passatempese. GIRONE C. Oggi: Elite Tolentino-Appignanese, Santa Maria Apparente-Porto Potenza (ore 14.30), Montemilone Pollenza-Montecassiano, Pinturetta-Montegiorgio (ore 15), Belfortese-Cluentina, Castelraimondo-Montecosaro, San Claudio-Portorecanati. Domani: Potenza Picena-Loreto (ore 15). CLASSIFICA: Belfortese 9; Pinturetta e Montegiorgio 7; San Claudio 6; Castelraimondo 5; Montemilone Pollenza, Loreto, Montecassiano, Appignanese e Cluentina 4; Portorecanati, Potenza Picena e Montecosaro 3; Santa Maria Apparente 2; Porto Potenza e Elite Tolentino 0. PROSSIMO TURNO: Cluentina-Appignanese, Loreto-Pinturetta, Montecassiano-Potenza Picena, Montecosaro-Elite Tolentino, Montegiorgio-Montemilone Pollenza, Potenza Picena-Castelraimondo, Portorecanati-Belfortese, Santa Maria Apparente-San Claudio.