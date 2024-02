Il massacro delle foibe. Nei vagoni con gli esuli per il viaggio nella storia. Ecco il "treno del ricordo"

Quando ci si avvicina alla malvagità, che sulla terra solo l’uomo è capace di perpetuare, il dolore che si prova è tanto. Ma il dolore può, in certi casi, essere utile a comprendere quanto siano importanti il rispetto dell’altro, il ricordo per non ricadere nella trappola del male, la ricerca della pace per la futura umanità. "Conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra" è l’obiettivo principale che il ’Treno del Ricordo’ intende raggiungere. Il convoglio storico, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani è giunto ieri ad Ancona da dove è ripartito nel pomeriggio per Bologna. Vagoni dell’epoca in cui avvenne l’esodo (iniziato nel 1944 e che in diverse fasi durò sino al ’54) ospitano una mostra multimediale che nella giornata di ieri è stata visitata da centinaia di persone che hanno potuto ripercorrere il viaggio compiuto dagli esuli giuliano dalmati. La mostra è articolata in più vagoni, alcuni dei quali possono anche essere stati usati dagli esuli nel loro viaggio verso l’Italia, ma 4 sono i più importanti: ospitano le 4 sezioni in cui è suddivisa l’esposizione: Italianità, Esodo, Viaggio del dolore e Ricordi di una vita.

Nel percorso è possibile rivivere la dolorosa esperienza degli esuli con filmati che provengono dall’Istituto Luce e da Rai Teche e fotografie fornite dall’Istituto Regionale per la cultura Istriana - Fiumana - Dalmata. Nei video una voce narrante ripercorre le tappe storiche che portarono all’esodo forzato delle persone appartenenti allo stato italiano costrette, alla fine del secondo conflitto mondiale, a lasciare la loro terra passata alla Jugoslavia.

I racconti dei profughi, le sofferenze provate prima e durante il viaggio a piedi, in treno o in nave. Nei vagoni, seduti nei seggiolini in legno, figure intagliate a riproporre gli esuli e nelle cappelliere le valigie in cartone con gli spigoli in metallo. Nell’ultimo vagone, forse quello più straziante, gli oggetti di vita quotidiana, bauli in legno o vimini, piccoli mobili, carrozzine per bambini, vasellame, pentole e utensili da cucina in alluminio. Resti delle poche cose che gli esuli riuscirono a portare con loro perché tutto il resto era stato requisito.

Claudio Desideri