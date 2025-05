Il "Megà" migliore Winter. Club d’Italia

I fratelli Tombari nell’Olimpo, il Megà è il migliore Winter Club d’Italia. Il locale sulla provinciale Arceviese è un luogo senza tempo, nelle sue piste sono passate generazioni di senigalliesi, ma anche di tanti residenti dell’hinterland. Discoteca Clakson negli anni ’90, con un locale adiacente riservato al liscio, il Karibù, poi la lungimirante idea di unire i due spazi, lasciando tre piste e riservando, alla fine degli anni ’90, una sala ai balli latino americani.

Un locale che è riuscito a resistere nel tempo, mantenendo anche appuntamenti tradizionali come il carnevale, dove chi è mascherato entra senza pagare il biglietto. E anche quando le discoteche sembravano essere passate di moda, i fratelli Tombari sono riusciti a resistere, reinventandosi e rispettando le sempre più severe normative legate alla sicurezza. E ora, finalmente è arrivato per loro un prezioso riconoscimento: "Il Megà é orgoglioso di annunciarvi che si é classificato al primo posto come migliore Winter Club d’Italia ai Dance Music Awards 2024 – spiegano -. Tutta la direzione ringrazia lo staff del Megà per questo risultato, un ringraziamento speciale anche a tutti i nostri fantastici e affezionatissimi clienti grazie a tutti con orgoglio".