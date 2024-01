Il Memorial Alessio Giovannini, meeting internazionale indoor

Una data da segnarsi sul calendario per gli appassionati di atletica. Sabato 20 gennaio al PalaCasali di Ancona ci sarà il Memorial Alessio Giovannini. Un meeting internazionale indoor, giunto alla terza edizione, che ricorda il giornalista marchigiano dell’Area Comunicazione Fidal, punto di riferimento per la comunicazione dell’atletica italiana, venuto a mancare cinque anni fa. Nelle scorse stagioni l’evento ha già riscosso successo e nel 2023 è rientrato tra i primi 100 meeting di atletica indoor al mondo, con due migliori prestazioni italiane alltime giovanili. Per l’edizione 2024 il format si avvicinerà sempre di più a quello dei meeting internazionali di alto livello, con tempi serrati e la possibilità di partecipare per gli atleti esclusivamente su invito. L’intenzione dell’organizzazione, che vede una collaborazione tra il Comitato regionale Fidal Marche e la neonata associazione In punta di penna, è di portare il meeting nel circuito della World Athletics a partire dall’edizione 2025 per dare risonanza alle attività del PalaCasali anche in campo internazionale. La gestione degli atleti rimane affidata a Marcello Magnani. Sarà uno spettacolo aperto a tutti, con l’ingresso gratuito per il pubblico.