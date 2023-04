Il mendicante col passeggino in una città distratta

Buongiorno Carlino, mi è capitato di vedere da qualche mese alcune persone che chiedono insistentemente l’elemosina lungo il Corso principale della città, Corso Garibaldi.

A parte i soliti discorsi di decoro, che comunque sono importanti, quello che mi chiedo è se esista (e sono sicuro che c’è), un regolamento o qualcosa che vieti a queste persone di stazionare giorno e notte infastidendo i passanti. Alcuni hanno veramente bisogno d’aiuto, ma non è così che glielo possiamo dare. Uno addirittura mette tutte le sue cose dentro un passeggino: l’ho visto anche di sera mentre insieme ad alcuni compari si divideva le zone d’intervento. Onestamente non penso sia possibile lasciare immutata questa situazione. Non è un discorso di scarsa umanità. Anzi, lo dico proprio per aiutare queste persone.

Una vostra lettrice