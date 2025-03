Il mental coach e recordman Zico Pieri a scuola

In occasione dell’assemblea di istituto che si è svolta nei giorni scorsi, le classi quinte dell’Istituto "Marconi Pieralisi" hanno incontrato Zico Pieri, 55enne di Cagli, recordman e mental coach, noto per le sue imprese sportive estreme e sfidanti, come quella compiuta meno di un anno fa proprio qui in Vallesina, quando ha scalato per ben 29 volte, in sella alla sua bici, via Boccolina, la ripida salita che da Moie porta a Maiolati Spontini. Si tratta dell’Everesting: una prova di resistenza fisica, ma soprattutto mentale, il cui obiettivo è scalare in bici, entro 24 ore, l’altezza del Monte Everest, ossia 8.848 metri.