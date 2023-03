"Il mercato del Piano va riqualificato con i fatti non con le promesse"

"Riqualificare il mercato del Piano, banco per banco, negozio per negozio. Servono fatti". Così hanno convenuto ieri il candidato sindaco del centrodestra, Daniele Silvetti, e il sottosegretario Emanuele Prisco dopo che quest’ultimo aveva partecipato all’inaugurazione della nuova sede dei vigili del Fuoco di Ancona. I due hanno colto l’occasione dello svolgimento settimanale di uno dei mercati storici della città per un confronto diretto con gli umori di chi in quel mercato ci lavora e di chi in quel quartiere ci vive. Accompagnati dal parlamentare di Fratelli d’Italia Stefano Benvenuti Gostoli, dagli esponenti locali e consiglieri regionali di Fdi, Carlo Ciccioli e Marco Ausili e dal consigliere comunale Arnaldo Ippoliti, Silvetti e Prisco hanno trascorso nella zona del Piano quasi due ore con l’intenzione di raccogliere quante più richieste possibili e di appuntarsi le priorità per la zona. La riqualificazione del mercato, l’innalzamento degli standard di igiene dello stesso, il decoro e la pulizia del quartiere sono le ragioni vantate da tutti, operatori e cittadini, assumendo ormai da tempo il carattere dell’emergenza tanto da non potersi permettere ulteriori rimandi: "Quello di oggi è solo un primo giro, il prossimo, con le proposte di governo alla mano, sarà subito dopo Pasqua _ ha detto Silvetti _. Le condizioni igienico sanitarie del mercato sono pietose e gli operatori particolarmente arrabbiati perché non riescono a lavorare come vorrebbero. Di promesse ne hanno sentite tante e purtroppo ci sono progetti che sono solo parzialmente finanziati". "Il mercato del Piano dovrà essere riqualificato al più presto ed il relativo progetto va condiviso con gli operatori economici. Inoltre, grazie all’imminente potenziamento dell’organico della Questura annunciato proprio oggi dal Sottosegretario Prisco, sarà presto possibile avere maggiori possibilità di controllo e di presidio nelle zone più problematiche della città" afferma l’on. Stefano Benvenuti Gostoli, Coordinatore di Fratelli d’Italia per la provincia di Ancona.