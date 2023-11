Il mercato europeo. Non ci sarà Israele,. Russia sì e Ucraina no: attesi 40mila visitatori

L’edizione numero 8 del Mercato Europeo, la rassegna ideata e organizzata dalla Confcommercio di Ancona, pronta a invadere gioiosamente il centro cittadino del capoluogo. Attesi almeno 40mila visitatori lungo i 100 banchi posizionati tra corso Garibaldi e piazza Cavour nei tre giorni della kermesse, da mezzogiorno di oggi fino alla serata di domenica. Si rinnova e anzi si rafforza la collaborazione tra la Confcommercio Marche e il Comune di Ancona che si è messo a totale disposizione per l’atteso evento. Tre giorni di prelibatezze culinarie e sorprese artigianali che vanno oltre i confini europei, toccando altri continenti, sebbene saranno gli stand europei e delle regioni italiane ad avere il sopravvento dell’offerta. Tra i 20 Paesi rappresentati ci sono alcune sorprese e delle assenze particolari. C’è la Russia, nonostante le sanzioni messe in atto anche dall’Unione Europea dopo l’aggressione all’Ucraina che non figura tra i presenti. E poi non ci sarà Israele: "Abbiamo pensato che quest’anno fosse meglio evitare tensioni e di comune accordo si è deciso di non prevedere stand israeliani, presente negli anni scorsi, pronti a rivedere la misura nelle prossime edizioni" sono state le parole degli organizzatori. Ecco l’elenco completo dei Paesi rappresentati e le regioni italiane invitate: Spagna (paella, churros, ciambelle), Francia (biscotti della Bretagna, birra artigianale), Belgio (Birra artigianale), Austria (Brezel, cosmetici, dolci, carne essiccata), Germania (Brezel), Polonia (Gastronomia: wurstel, salsicce, birra), Ungheria (Pandolce), Russia (Vodka e caviale), Inghilterra (Servizi da tè, porcellane), Argentina (Ristorazione tipica, braceria), Brasile (Ristorazione tipica brasiliana), Usa (Dolci e bibite), Perù (Artigianato tipico), Ecuador (Artigianato tipico) Egitto (Ceramiche e statue egiziane), Senegal (Artigianato tipico), India (Gastronomia indiana), Scozia (Artigianato scozzese), Irlanda (Ristorazione, gadget); queste le regioni: Marche (Olive all’ascolana, salumi), Sardegna (Purceddu), Abruzzo (Arrosticini), Piemonte (Formaggi e salumi), Sud Tirolo (Specialità alimentari), Campania (Dolci napoletani), Sicilia (Fritti e dolci tipici), Liguria (Focaccia ligure), Puglia (Prodotti tipici), Calabria (Prodotti tipici e peperoncini), Toscana (Lampredotto).

La prima edizione del Mercato Europeo risale al 2014 e quell’anno ci fu un vero boom, ma nelle edizioni a seguire il pubblico si è fidelizzato mantenendosi su cifre consistenti. A dare una mazzata all’evento, come a tutti del resto, è stato il Covid, tra il 2020 e il 2021. I banchi saranno dunque lungo il corso e in piazza Cavour e nei tre giorni saranno attivi dalle 9 alle 24. Con i banchi della ristorazione posizionati su due lati di piazza Cavour (nei capolinea bus) la circolazione subirà delle modifiche. Gli stessi capolinea verranno posizionati in via Palestro (linee 2, 3 e 26), Poste centrali (extraurbano linee A, B, C, D, I, L, M), Comune di Ancona (7, 8, 11 e Aerobus), via Frediani (CS, CD e 46). Le fermate soppresse di piazza Cavour saranno spostate sul versante della piazza verso corso Stamira. Tutti i parcheggi saranno aperti e disponibili.

Pierfrancesco Curzi