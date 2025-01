Il "Merloni-Miliani" spalma la settimana su cinque giorni

L’orario articolato su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, è l’importante novità che caratterizzerà il prossimo anno scolastico 2025-2026 all’istituto superiore "Merloni Miliani" di Fabriano. Il sabato insomma non si andrà a scuola. Durante l’open day in programma domenica 26 sarà illustrata ai presenti questa novità, assieme all’offerta formativa, da parte del personale presente per l’occasione.

"In seguito a un confronto avuto con le famiglie e con tutta la comunità educante, si è voluta aprire la porta a questa grande opportunità, che non è semplicemente avere il sabato libero, ma che significa invece ripensare ad un nuovo progetto didattico-educativo che ridistribuisca l’impegno scolastico per una maggiore partecipazione alla vita familiare e sociale, per gestire in modo efficace lo studio, l’attività sportiva ed il tempo libero", fanno sapere dalla dirigenza scolastico dell’istituto superiore.

Si tratta di un modello che permette di allineare l’Istituto a modalità organizzative sempre più diffuse a livello nazionale ed europeo: "Oltretutto aumenta l’efficacia educativa permettendo di legare tra loro le diverse discipline – continuano dall’istituto fabrianese -, promuovendo didattiche laboratoriali, metodologie innovative e interdisciplinarietà, il tutto in un’ottica di massima apertura allo studente che apprende".