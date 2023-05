Il mese del Ramadan I pasti a disposizione di 800 persone

Nel mese del Ramadan sotto la supervisione del presidente del Centro Culturale della Misericordia Mekri Kader 800 persone sia musulmane che non, hanno usufruito dei pasti messi a disposizione dalle famiglie volontarie. Hanno cucinato e portato qualcosa per tutte quelle persone che non si trovano in condizioni favorevoli. "Siamo grati di poter mettere a disposizione un pasto caldo e stare vicini a chi si trova in solitudine durante questo periodo sacro di Ramadan, e ringraziamo tutti i volontari" commenta Mekri Kader.