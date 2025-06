Il messaggio del sindaco Silvetti: "Tra libri, ripassi e mille pensieri"

"Sono giorni importanti che resteranno impressi nella vostra memoria: l’inizio degli esami di Maturità. So bene cosa significa, perché come voi l’ho vissuto, tra libri, ripassi e mille pensieri. E oggi, da genitore, conosco anche l’emozione e l’impegno di chi vi accompagna e vi sostiene nelle prove e nelle scelte importanti". Lo scrive il sindaco di Ancona Daniele Silvetti in un messaggio ai maturandi. "Gli anni della scuola sono stati per me intensi e formativi – ricorda – Al liceo partecipavo alla redazione del giornale studentesco, un’esperienza che mi ha insegnato quanto contino l’ascolto, il confronto, il senso di comunità. Valori che continuo a portare con me, ogni giorno, nel ruolo che svolgo per la nostra città. Sono certo che anche voi saprete custodire e far fruttare ciò che avete vissuto e imparato, compreso il significato di questa prova".

"Vi auguro di affrontarla con serenità, consapevoli che non rappresenta un traguardo definitivo, ma l’avvio di una nuova fase – auspica il primo cittadino – Non abbiate paura di sbagliare. Affidatevi con fiducia a tutto ciò che avete costruito fin qui: è già una solida base per ciò che verrà". "Un pensiero e un ringraziamento vanno anche agli insegnanti e ai dirigenti scolastici – prosegue Silvetti – che con passione e competenza vi hanno accompagnato in questo percorso. L’Università e il mondo del lavoro vi attendono con sfide e opportunità. Da sindaco di Ancona, vi rivolgo l’augurio più sincero, perché il sapere che avete acquisito, e che continuerete a coltivare, diventi per davvero una risorsa per questa città, e perché possiate trovare qui uno spazio dove realizzare le vostre aspirazioni, contribuendo a costruire una comunità più viva, giusta e capace di costruire il futuro".