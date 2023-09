Il messaggio del vescovo agli studenti per l’avvio del nuovo anno scolastico

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il messaggio dell’arcivescovo Angelo Spina agli studenti per l’avvio del nuovo anno scolastico.

"Carissimi,

con grande affetto desidero farvi giungere il mio messaggio per questo nuovo anno scolastico ed esprimere vicinanza a ciascuno e a tutti: studenti, dirigenti, docenti, personale amministrativo, tecnico, famiglie.

La scuola, come grande comunità, forma alla vita e il cammino educativo mostra sempre più la sua urgenza ed emergenza, in un’epoca che cambia, sempre più digitalizzata.

Tutti avvertiamo come sia necessario promuovere relazioni vere, improntate al rispetto e alla stima, promuovendo il dialogo come via per la pace, in un clima sereno.

Il nuovo anno scolastico è un tempo da affrontare con nuovo entusiasmo, non va sciupato, è prezioso per formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni e di ricostruire il tessuto di relazioni per una umanità più fraterna.

Agli studenti auguro di affrontare il nuovo anno con serenità e passione per la loro crescita umana e culturale; alle famiglie di promuovere sempre più l’alleanza educativa e collaborare attivamente con le varie componenti scolastiche; ai dirigenti, per il lavoro così importante, delicato e prezioso, auguro di saper tessere sempre più relazioni positive e promuovere in armonia il cammino della intera comunità scolastica; ai docenti, rinnovata passione nel prendersi cura degli studenti, anche nel difficile campo delle vicende emozionali e relazionali; al personale amministrativo, tecnico, buon lavoro per il bene di tutti. Assicuro la mia vicinanza e collaborazione in un contesto così vitale e decisivo per l’oggi e il futuro. Su tutti: studenti, dirigenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e famiglie, invoco la benedizione del buon Dio perché possiate trascorrere un anno sereno, ricco di buoni frutti per le giovani generazioni, per il futuro delle nostre famiglie e della nostra società".

* Angelo Spina, Arcivescovo