Il messicano Rodriguez Delgado si aggiudica la 24esina edizione della classica per Juniores

Un’edizione storica del Gran Premio Adalberto Gabrielloni. Parla messicano la classica corsa di Campocavallo. È il portacolori della AR Monex Pro Cycling Team, Josè Emilio Rodriguez Delgado, ad aggiudicarsi la 24esima edizione della gara regina del calendario ciclistico Juniores delle Marche. Delgado, 17 anni, all’esordio nella categoria Juniores, dopo diversi piazzamenti conquista finalmente una vittoria a suggello di una stagione che lo ha visto sempre protagonista. Lo scalatore trionfa in condizioni proibitive per via di un gran caldo, come l’anno scorso, in una gara con 106 partenti, in rappresentanza di 24 formazioni provenienti da tutto il centro Italia. La corsa, valevole anche per l’assegnazione della maglia di campione provinciale di Ancona, è subito movimentata dopo il via dato della moglie di Adalberto Gabrielloni e del nipote. Davanti il campione regionale in carica Giacomo Sgherri, ma la stoccata che fa la differenza arriva al terz’ultimo giro con l’allungo di Rodriguez Delgado che conquista il Gran Premio della Montagna. Solo Raffaele Cascione, sempre del Team Vangi, riesce a riprenderlo, ma poi cade in discesa dovendo rinunciare a sogni di gloria. Rodriguez Delgado con oltre un minuto di vantaggio può quindi festeggiare a braccia alzate la vittoria al 24° Gran Premio Adalberto Gabrielloni. La volata per il secondo posto viene vinta da Diego Buti del Team Vangi davanti a Moreno Garcia della Monex, quarto Fabio Valerio del Team Vangi e quinto Carmine Raia del Cycling Team Nial Nizzoli. Teo Lancioni del Team General System conquista la maglia di campione provinciale di Ancona. Solo 43 tagliano il traguardo, ma lo spettacolo non è mancato per il pubblico accorso numeroso tra cui la neo sindaca di Osimo Michela Glorio.