Il micro festival Direzione Parcoscenico tra musica e teatro lungo i sentieri. Ecco il programma e le istruzioni

Tre giorni di musica, teatro e letteratura lungo i sentieri alberatati di Direzione Parco, il cammino di cinquemila passi che ad Ancona collega Vallemiano e il Parco del Conero. E’ il ‘micro’ festival "Direzione Parcoscenico", che si divide tra oggi, sabato 8 e domenica 9. L’evento è organizzato da Casa delle Culture, Circolo di Legambiente Il Pungitopo e Associazione Ornitologi Marchigiani. Oggi (ore 16) il ritrovo è all’entrata di Direzione Parco, in via Paolucci, dove si festeggerà il completamento dei murales sui piloni del cavalcavia, soglia del percorso naturalistico. Qui inizierà la camminata guidata dai volontari di Legambiente, che farà scoprire un’altra novità, le sei tabelle informative sulla biodiversità posate lungo il sentiero. Alle ore 17, nello spazio verde "La Poiana", sotto Villa Romana, spazio alla musica con il concerto dei Karamaus (nella foto), quartetto folk anconetano noto per saper ‘coinvolgere’ il pubblico. Infine, merenda ‘d’altri tempi’ (consigliati teli per sedersi durante il concerto e borracce).

"Direzione Parcoscenico" riprende sabato 7 con l’art tour alla scoperta delle opere d’arte contemporanea celate nel quartiere di Vallemiano, a cura di Annaclara di Biase. Appuntamento alla Casa delle Culture (ore 16). Alle 17.30, all’entrata di Direzione Parco in via Paolucci, presentazione della rivista "Sybillae Intime Marche" edita dall’Associazione Terrae. Domenica 8 ultimo giorno di festa con ‘Voce del verbo alveare - Piccolo dialogo fra la Natura e un’attrice curiosa’, una produzione Teatro Rebis di e con Meri Bracalente. Lo spettacolo, tra scienza, arte e poesia, andrà in scena nello spazio verde "La Poiana" (16.30). Tutte le iniziative sono a partecipazione libera e gratuita. Qui la mappa di Google con i luoghi: http:bit.ly3RrYNmo. Per informazioni: 3204761575.

"Direzione Parco è molto più di un sentiero – spiegano gli organizzatori – E’ un desiderio collettivo nato grazie alla partecipazione di associazioni e cittadini. Dall’inaugurazione sono stati piantumati quaranta alberi. Oggi rappresenta un baluardo del verde nel grigio dei palazzi, uno spazio di tutti, per stare insieme, condividere tempo ed energie nel rispetto della biodiversità".