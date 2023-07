Il microbiscottificio Frolla col patron De Laurentiis

I ragazzi del microbiscottificio Frolla a Dimaro, quartier generale del Napoli. Da Osimo in Trentino per assistere all’allenamento dei Campioni d’Italia. Per i ragazzi della coop sociale marchigiana è stata una grande emozione ammirare tanti campioni a così poca distanza. Emozione che si è fatta ancor più grande al termine della sessione pomeridiana, quando al presidente Aurelio De Laurentiis è stata consegnata una selezione di biscotti Frolla. Il patron azzurro si è concesso per una foto in compagnia di Di Lorenzo e Corona, fondatori della coop, ma anche di Marco, Denny e Andrea, calciatori del Frolla team.