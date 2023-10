Il Milan di Ganz ci prova a Milano, ma con il Como è 0-0: Derby Lombardo senza vincitori

Ieri sera è andato in scena lo specialissimo derby lombardo tra Como e Milan, con le rossonere che, approdate ai quarti di Coppa Italia, arrivavano invece da un avvio dolceamaro in campionato, con soli tre punti totalizzati in altettante giornate e a tre lunghezze di distanza dalle padrone di casa: la squadra di Ganz era alla caccia, dunque, dell’aggancio in classifica per riscattare lo start stagionale in serie A ma non è andata oltre lo 0-0 allo stadio Ferruccio di Seregno. La traversa di Mascarello nel primo tempo e il gol annullato per presunto controllo di braccio di Staskova accrescono le delusioni delle ospiti, che nella ripresa ci hanno riprovato con Asllani e Grimshaw, mentre il Como si è fatto vedere con i colpi di testa di Monnecchi e Sevenius facendosi però valere soprattutto in fase difensiva.

Il Diavolo ha invece peccato in precisione e il pari a reti inviolate è la sintesi di una prestazione sottotono da parte di tutto il collettivo.

Oggi, con calcio di inizio alle ore 16, tocca invece all’Inter fare visita nella Capitale alle giallorosse prime in classifica: per le nerazzurre, attualmente quarte, sarà un test importante per capire le reali ambizioni scudetto della squadra, reduce dal passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia ai danni della Lazio. In occasione del big match, le milanesi scenderanno in campo con un’esclusiva maglia, che custodisce nella trama dei numeri un collage di foto di loro da bambine. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di prendere parte alla campagna #ThisLittleGirlIsMe, che dal 2021 ha raggiunto oltre 47 milioni di persone in tutto il mondo, trasmettendo in modo innovativo i valori motivazionali del progetto dedicato ad incoraggiare le giovani ragazze tramite la condivisione di storie di donne di successo. Le calciatrici dell’Inter diventano così modelli di ispirazione. Oltre alla maglia speciale, le attività legate alla campagna sono state inaugurate da una serie di contenuti social nei quali Alborghetti, Bonetti e Pedersen interagiscono con le proprie versioni da bambine, ascoltando le loro paure e incoraggiandole ad inseguire il sogno di giocare in Serie A.

Ilaria Checchi