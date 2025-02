Il milione di presenze è soltanto un punto di partenza: "C’è un’ottima sinergia tra operatori e Comune"

"Siamo nel G20 spiagge, ora c’è da imparare per migliorarsi". La spiaggia di velluto ha sfondato il muro di un milione di presenze nel 2024 e il plauso arriva dagli albergatori, riuniti mercoledì sera alla Rotonda, in una delle serate organizzate dall’Amministrazione per premiare le attività più longeve della città. Archiviato il Natale, a ventiquattr’ ore dall’apertura della Bit a Milano, la spiaggia di velluto si prepara a lanciare, una stagione ricca di eventi e iniziative: anche per l’estate 2025 l’Amministrazione sta lavorando su un calendario trasversale con grandi concerti, novità e naturalmente i grandi eventi che ormai da vent’anni legano indissolubilmente il proprio nome a Senigallia.

Quello del milione di presenze era un obiettivo da perseguire: "Usciamo da anni di difficoltà e di immagini deformate relativamente alle alluvioni – spiega Marco Manfredi, presidente di Federalberghi e titolare dell’hotel Bel Sit – siamo soddisfatti per questo risultato, entriamo nel G20 ed abbiamo sicuramente tanto da imparare. Ora bisogna cercare di mantenere e di migliorarsi. C’è stato un ottimo lavoro da parte degli operatori in sinergia con il comune per veicolare al meglio l’immagine della città e i risultati per fortuna stanno arrivando, ma questo è un inizio e speriamo che si proceda su questa strada".

Una stagione dove molti eventi del 2024 lasceranno spazio a nuove iniziative: "Non ci sarà l’evento Harley, ma ne avremo degli altri: l’Amministrazione sta lavorando in linea su quanto fatto l’anno prima, perché aver centrato l’obiettivo del milione di presenze sta a dimostrare che siamo sulla strada giusta. Trasmissioni, fiction e passaggi radiofonici sono sicuramente un’ottima promozione e ad incidere è anche la qualità del servizio e l’accoglienza".

Dopo il milione di presenze, l’altro obiettivo da perseguire per gli albergatori è quello di portare più stranieri in città: "Il mercato italiano è in difficoltà – conclude Manfredi – gli italiani sono in calo, mentre gli stranieri in aumento, questo è il trend che si segue un po’ ovunque. L’Europa dell’Est è una via da perseguire, ma le Marche in questi anni si sono difese bene anche con gli italiani, grazie al territorio che consente di offrire altro oltre alla spiaggia e il turismo sportivo, soprattutto il cicloturismo sono segmenti in via di sviluppo e sui cui strutture come la mia si stanno specializzando".