Il ministero della Solitudine finisce sul palco di un teatro

E’ ispirato a una notizia vera lo spettacolo che la compagnia Lacasadargilla porta in scena stasera (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi. "Il ministero della solitudine", diretto da Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, racconta cinque vicende per cinque attori (Caterina Carpio, Tania Garribba, Emiliano Masala, Giulia Mazzarino, Francesco Villano), che vanno a comporre una rappresentazione strutturata per flash, incontri, incidenti. Di chi si dovrebbe occupare un Ministero della Solitudine? E il suo fine sarebbe davvero quello di cancellare quella condizione esistenziale? Scritto dal drammaturgo Fabrizio Sinisi, lo spettacolo nasce da una notizia di cronaca politica internazionale. Nel gennaio 2018 la Gran Bretagna nominò ufficialmente un ministro della Solitudine, il primo al mondo, per far fronte ai disagi che questa può provocare a livello emotivo, fisico e sociale. L’anno successivo venne inaugurato il relativo Ministero, ‘istituzione dalla natura politicamente ambigua e dalle finalità incerte’.

A partire da questa vicenda, Lacasadargilla ed i registi Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, cui è andato il prestigioso ‘Premio Ubu 2023’, inaugurano una riflessione su un luogo, reale e immaginifico, capace di operare con linguaggi e dispositivi narrativi intorno ai desideri, ai rimossi e alle immaginazioni di un’epoca che sempre più richiede di ragionare con cura sulle comunità dei viventi. Prima dello spettacolo (ore 18.30), presso le Sale Pergolesiane del teatro, la compagnia incontrerà il pubblico (ingresso gratuito; prenotazione obbligatoria tramite mail indirizzata a marketing2@fpsjesi.com).

La drammaturgia del movimento è a cura di Marta Ciappina, la cura dei contenuti di Maddalena Parise, lo spazio scenico ed i paesaggi sonori di Alessandro Ferroni, i costumi di Anna Missaglia. Ultimi biglietti disponibili nel loggione (12 euro) in vendita solo alla biglietteria del Teatro Pergolesi dalle ore 9.30 (50 posti) e dalle ore 17 (50 posti). Per gli under 35 anni possessori di Carta Giovani Nazionale è possibile aderire alla promozione ‘San Faustino Festa dei single a Teatro’ per un biglietto a metà prezzo (settore a scelta). Per informazioni: 0731 206888.